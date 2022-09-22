Мичков — второй в рейтинге лучших молодых игроков для драфта НХЛ 2023 года от Маккензи
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Инсайдер TSN Боб Маккензи составил предсезонный рейтинг лучших молодых игроков для драфта НХЛ 2023 года.
Российский крайний нападающий Матвей Мичков занимает второе место, сообщает официальный сайт TSN. Первую строчку рейтинга занимает канадский центральный нападающий Коннор Бедард.
Полностью первая пятёрка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Коннор Бедард — «Реджайна Пэтс», WHL
2. Матвей Мичков — СКА, КХЛ
3. Адам Фантилли — Университет Мичигана, NCAA
4. Брэйден Ягер — «Мус-Джо Уорриорз», WHL
5. Лео Карлссон — «Эребру», SHL
Напомним, летом Мичков получил травму по ходу товарищеского матча на Sochi Hockey Open. Молодой форвард выступал за сборную России U25 и во встрече с минским «Динамо» попал под силовой приём защитника Алексея Емелина.
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