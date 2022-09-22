Главный тренер московского «Динамо» Кудашов прокомментировал победный матч с «Северсталью»
Поделиться
Наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о победном матче с череповецкой «Северсталью» в рамках регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (3:1).
«Хорошая игра, быстрая, с моментами, энергозатратная. Довольны самоотдачей, как готовились к матчу. В принципе довольны сегодня. Хорошо играли, не отсиживались в обороне. Результативность не на лучшем уровне? Три шайбы сегодня. Хотелось больше. Но ребята молодые у нас в команде, иногда нервничают. Это всё придет. Сегодня Буруянов забросил, Джиошвили забил первый гол в КХЛ», — приводит слова Кудашова официальный сайт бело-голубых.
Следующий матч московское «Динамо» проведёт в гостях с питерским СКА (24 сентября в 17:00 мск).
Комментарии
- 22 сентября 2022
-
22:25
-
22:15
-
21:58
-
21:34
-
21:30
-
21:24
-
21:19
-
20:33
-
20:15
-
20:04
-
19:58
-
19:52
-
19:27
-
19:20
-
18:59
-
18:53
-
18:39
-
18:28
-
18:14
-
17:59
-
17:35
-
17:09
-
16:44
-
16:17
-
15:50
-
15:33
-
15:17
-
14:43
-
14:25
-
14:09
-
13:58
-
13:47
-
13:42
-
13:30
-
12:52
Партнерский контент