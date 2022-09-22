Главный тренер московского «Динамо» Кудашов прокомментировал победный матч с «Северсталью»

Наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о победном матче с череповецкой «Северсталью» в рамках регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги (3:1).

«Хорошая игра, быстрая, с моментами, энергозатратная. Довольны самоотдачей, как готовились к матчу. В принципе довольны сегодня. Хорошо играли, не отсиживались в обороне. Результативность не на лучшем уровне? Три шайбы сегодня. Хотелось больше. Но ребята молодые у нас в команде, иногда нервничают. Это всё придет. Сегодня Буруянов забросил, Джиошвили забил первый гол в КХЛ», — приводит слова Кудашова официальный сайт бело-голубых.

Следующий матч московское «Динамо» проведёт в гостях с питерским СКА (24 сентября в 17:00 мск).