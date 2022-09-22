«Теперь у меня два ребёнка». Цуккарелло — о рождении дочери и Капризове

Норвежский нападающий Матс Цуккарелло в шутливой форме прокомментировал рождение дочери и сказал, что теперь у него «два ребёнка», намекая на российского форварда Кирилла Капризова.

Журналист Майкл Руссо в своей социальной сети выложил историю, которая произошла летом после рождения у норвежца дочери: «Этим летом у Цуккарелло родился первый ребёнок. Он схватил Капризова и сказал:

У меня теперь есть ребёнок. У меня есть два ребёнка. У меня есть старший и маленькая девочка. Теперь у меня другая жизнь — меньше сна. Так что теперь тебе надо будет подстраховывать меня немного».

Напомним, в течение минувшего лета Капризов несколько раз пытался покинуть Россию и вернуться в Миннесоту, однако ему несколько раз отказывали во въезде. В начале августа россиянин смог добраться до США.