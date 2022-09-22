«Либо мы все поедем, либо никто не поедет». ГМ «Сан-Хосе» о возможном бане россиян в Праге

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир прокомментировал возможный запрет въезда российским игрокам на матчи в Прагу.

«Либо мы все поедем, либо никто не поедет. Я твёрдо уверен, что мы команда. Мы вместе. Это не вина игроков, они не сделали ничего плохого. Так что я не думаю, что они должны быть наказаны за это. Мы вместе с ними, и мы вместе как один», — цитирует Грира корреспондент газеты San jose hockey now Шен Пен.

Напомним, ранее МИД Чехии направил письмо в НХЛ о возможности запрета въезда российским игрокам.

Возможный запрет касается в общей сложности восьми россиян, которые находятся в системе «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». У «хищников» это вратарь Ярослав Аскаров и нападающие Яков Тренин и Егор Афанасьев. У «акул» пять игроков с российским паспортом. Это защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.