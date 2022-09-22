«Либо мы все поедем, либо никто не поедет». ГМ «Сан-Хосе» о возможном бане россиян в Праге

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Майк Грир прокомментировал возможный запрет въезда российским игрокам на матчи в Прагу.
«Либо мы все поедем, либо никто не поедет. Я твёрдо уверен, что мы команда. Мы вместе. Это не вина игроков, они не сделали ничего плохого. Так что я не думаю, что они должны быть наказаны за это. Мы вместе с ними, и мы вместе как один», — цитирует Грира корреспондент газеты San jose hockey now Шен Пен.
Напомним, ранее МИД Чехии направил письмо в НХЛ о возможности запрета въезда российским игрокам.
Возможный запрет касается в общей сложности восьми россиян, которые находятся в системе «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз». У «хищников» это вратарь Ярослав Аскаров и нападающие Яков Тренин и Егор Афанасьев. У «акул» пять игроков с российским паспортом. Это защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.
- 22 сентября 2022
-
23:48
-
23:33
-
23:14
-
22:57
-
22:52
-
22:42
-
22:25
-
22:15
-
21:58
-
21:34
-
21:30
-
21:24
-
21:19
-
20:33
-
20:15
-
20:04
-
19:58
-
19:52
-
19:27
-
19:20
-
18:59
-
18:53
-
18:39
-
18:28
-
18:14
-
17:59
-
17:35
-
17:09
-
16:44
-
16:17
-
15:50
-
15:33
-
15:17
-
14:43
-
14:25