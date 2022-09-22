«Каждая игра — это новое кино без предварительного сценария». Ротенберг — о победе в матче

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победный матч с «Куньлунь Ред Стар» (6:3).

«Серьёзно готовились. Смотрели предыдущие матчи, игру с ЦСКА. Изучили соперника, нашли слабые места. «Куньлунь» — сильная команда, самоотверженная, с характером. Много канадцев, в том числе и в тренерском штабе, показывают североамериканский хоккей. Ребята – молодцы, выполнили установку, проявили характер, сыграли друг за друга. Надо работать над тем, чтобы не было столько удалений – это не дело. В то же время у нас сегодня была взаимозаменяемость – Комаров сыграл сегодня в защите, забил гол. Нам есть над чем работать – готовимся к следующей игре.

Каждая игра – это дополнительные эмоции. Новое кино без предварительного сценария. Понимали, что будет непросто. Здесь поляна 28 метров – нужно больше двигаться. Не так много публики, как мы привыкли – тяжелее вытаскивать эмоции. Благодарны нашим болельщикам, которые приехали нас поддержать. Спасибо им! Эмоции в хоккее всегда важны, и сегодня они были.

Как мне игра Романа Рукавишникова? Он проводил игры в предсезонке, когда были двусторонки. Мы знаем его давно. Рукавишников — наш хоккеист на протяжении многих лет. Вернулся, проявил силу воли, внёс свой вклад в победу. Мы на всех рассчитываем. Длинный сезон – нам нужен каждый игрок. Каждый матч складывается по-разному. Нам нужно подтянуть игровую дисциплину. Так много удаляться нельзя. Не нужно вестись на провокации. Соперник провоцировал – это их канадский стиль. Мы это перебороли, забили хорошие трудовые голы. Закрывали вратаря и бросали, лезли на пятак. Будем оттачивать это в следующих матчах.

Не пожалел ли, что выпустил Сидорова? Нет. Это было осознанное решение. Тяжело в учении – легко в бою. Нам нужно было пройти такой этап, когда нужно рассчитывать не только на вратаря, а каждому – на себя. Вопрос, кто дал бросить. Вратарь никогда не виноват. Всегда возникает вопрос: «Кто дал бросить?». Сейчас будем с этим разбираться», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.