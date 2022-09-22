Роман Ротенберг прокомментировал назначение на пост главного тренера «России 25»

Главный тренер новой сборной «России 25» Роман Ротенберг прокомментировал своё назначение на этот пост, а также сказал, какие задачи будет решать.
«Чего ждать болельщикам от новой сборной «Россия 25»? Это здорово. У нас в России много молодых перспективных хоккеистов. Мы хотим их развивать. В СКА много таких игроков, которые могли уехать в Северную Америку. Им постоянно звонят агенты – я об этом знаю. Но они не ведутся на провокации агентов, играют в России, хотят здесь развиваться. «Россия 25» – это дополнительная возможность развиваться. Игра покажет. Мы строим систему на многие годы. Наша задача – как можно больше матчей «от ножа». Чем больше будет сильных матчей – тем лучше. Когда вернёмся на международный уровень, мы должны быть готовы. Это система возвращения на чемпионаты мира, на Олимпиаду, на Кубок мира. Делаем это сознательно, чтобы подготовиться к важнейшим матчам и обыграть конкурентов – финнов, шведов, американцев, канадцев.
Готовимся ежедневно – это серьёзная работа. Я благодарен за доверие. За то, что мы можем поработать на Кубке Первого канала – это первый шаг. Это важно для нас. Хотим порадовать наших болельщиков. Работаем для того, чтобы они видели яркий хоккей, много голов, железобетонную игру в обороне, помощь вратарю. Уверен, это даст толчок для развития нашего хоккея, для развития игроков, которые остались в России. Мы должны их поддерживать, чтобы они росли здесь. Когда будут готовы выходить в первом звене «Колорадо», выигрывать Кубок Стэнли – тогда, конечно, мы их отпустим. Но не для того, чтобы болтаться в автобусах, ездить по Аризоне. В Мытищах лучше, чем там. И в Нижнекамске хорошо», — приводит слова Ротенберга официальный сайт СКА.
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