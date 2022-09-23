Овечкин — о выходе на второе место по голам в НХЛ: я не могу забить 21 гол в одной игре
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал возможность выйти на второе место по голам в НХЛ.
«В какой-то момент я могу стать вторым по голам в истории лиги? Давайте подождём. Я не могу забить 21 гол в одной игре. Не могу», – цитирует форварда «Вашингтона» сайт RMNB.
Отметим, на счету Гретцки 894 гола, у Овечкина — 780 шайб.
Напомним, сейчас Овечкин находится в Вашингтоне, он уже присоединился к «Кэпиталз» и успел провести тренировки на льду. В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 77 встречах, в которых набрал 90 (50+40) результативных баллов. В плей-офф капитан «столичных» сыграл ещё шесть матчей, записав на свой счёт шесть (1+5) очков.
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