Овечкин — о выходе на второе место по голам в НХЛ: я не могу забить 21 гол в одной игре

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал возможность выйти на второе место по голам в НХЛ.

«В какой-то момент я могу стать вторым по голам в истории лиги? Давайте подождём. Я не могу забить 21 гол в одной игре. Не могу», – цитирует форварда «Вашингтона» сайт RMNB.

Отметим, на счету Гретцки 894 гола, у Овечкина — 780 шайб.

Напомним, сейчас Овечкин находится в Вашингтоне, он уже присоединился к «Кэпиталз» и успел провести тренировки на льду. В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 77 встречах, в которых набрал 90 (50+40) результативных баллов. В плей-офф капитан «столичных» сыграл ещё шесть матчей, записав на свой счёт шесть (1+5) очков.