Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как прошло его межсезонье.
«Межсезонье было хорошим. Проводил время со своей семьёй, играл в футбол, забил гол. Это было весело. Это было замечательное время. Понятно, что это время быстро закончилось, но вы ничего не можете поделать с этим. Счастлив вернуться», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.
Напомним, сейчас Овечкин покинул Россию и находится в Вашингтоне. Он уже присоединился к «Кэпиталз» и успел провести тренировки на льду. В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский форвард принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 90 (50+40) очков.
В рамках плей-офф Овечкин провёл шесть матчей, записав на свой счёт шесть (1+5) очков.
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