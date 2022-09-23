Генменеджер «Вашингтона»: я бы не стал ставить против Овечкина

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о российском форварде Александре Овечкине.
«Я бы не стал ставить против него. Я думаю, что у него сильная воля, и я думаю, что он знает, что хочет сделать и чего добиться, и обычно, когда он в таком настроении, он достигает того, чего хочет», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги российский форвард принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 90 (50+40) очков. В рамках плей-офф Овечкин провёл шесть матчей, записав на свой счёт шесть (1+5) очков.
Новый сезон НХЛ стартует 7 октября. В первом матче регулярного чемпионата «Нэшвилл Предаторз» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс». Всего в регулярном чемпионате пройдёт 1312 матчей.
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