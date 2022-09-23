Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я по-прежнему хороший игрок». Малкин высказался перед началом сезона

«Я по-прежнему хороший игрок». Малкин высказался перед началом сезона
Комментарии

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился эмоциями перед началом нового сезона Национальной хоккейной лиги.

«Я верю в себя. Я по-прежнему хороший игрок. Верю в себя и в своих товарищей по команде. Я здесь, чтобы побеждать. Сделаю всё, что в моих силах. Буду готов к первой игре.

Я рад остаься здесь и наслаждаться атмосферой, командой. Мы сосредоточены на том, чтобы снова выйти в финал Кубка Стэнли и постараться его выиграть», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.

Текущим летом Малкин согласился заключить новый контракт с «Питтсбургом» на четыре года и общую сумму $ 24,4 млн ($ 6,1 млн в год).

В прошедшем сезоне Евгений провёл 41 матч в регулярке и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф на его счету три шайбы и три передачи в семи матчах серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Овечкин догонит Хоу, а Малкин — Фёдорова? Какие рекорды побьют наши в новом сезоне НХЛ Овечкин догонит Хоу, а Малкин — Фёдорова? Какие рекорды побьют наши в новом сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022