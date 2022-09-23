Второй номер драфта форвард «Вегаса» Нолан Патрик пропустит весь сезон-2022/2023

Форвард клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Нолан Патрик пропустит весь сезон-2022/2023. Об этом в своей соцсети сообщил журналист Джесси Гренжер со ссылкой на генерального менеджера клуба Келли Маккриммона.



Нападающий имеет действующий контракт на $ 1,2 млн, который истекает по окончании сезона. Клуб сможет поместить игрока в долгосрочный список травмированных.



Также Маккриммон подтвердил аналогичный статус вратаря Робина Ленера и защитника Ши Уэбера, фактически завершившего карьеру.



24-летний Патрик был выбран «Филадельфией» под вторым номером на драфте НХЛ — 2017. За последние три сезона канадец провел только 77 матчей из-за различных травм. Всего за карьеру в НХЛ нападающий провёл 222 матча, в которых набрал 77 (32+45) очков, показатель полезности составил «-36».