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Второй номер драфта форвард «Вегаса» Нолан Патрик пропустит весь сезон-2022/2023

Второй номер драфта форвард «Вегаса» Нолан Патрик пропустит весь сезон-2022/2023
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Форвард клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Нолан Патрик пропустит весь сезон-2022/2023. Об этом в своей соцсети сообщил журналист Джесси Гренжер со ссылкой на генерального менеджера клуба Келли Маккриммона.

Нападающий имеет действующий контракт на $ 1,2 млн, который истекает по окончании сезона. Клуб сможет поместить игрока в долгосрочный список травмированных.

Также Маккриммон подтвердил аналогичный статус вратаря Робина Ленера и защитника Ши Уэбера, фактически завершившего карьеру.

24-летний Патрик был выбран «Филадельфией» под вторым номером на драфте НХЛ — 2017. За последние три сезона канадец провел только 77 матчей из-за различных травм. Всего за карьеру в НХЛ нападающий провёл 222 матча, в которых набрал 77 (32+45) очков, показатель полезности составил «-36».

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