Патрик Кейн — о возможном обмене из «Чикаго»: это всего лишь слухи

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн назвал слухами информацию о его возможном обмене из клуба. «Чикаго» собирается приступить к перестройке, из-за чего появлялась информация о возможном обмене нападающего. Одним из претендентов на обмен назывался «Торонто Мэйпл Лифс».
«Я об этом не думаю. Сейчас просто много шума. Может быть, это из-за ситуации, в которой находится команда, или из-за наших с Тэйвзом контрактов. Это всего лишь слухи. Насколько я знаю, никаких реальных переговоров на этот счёт не было», – приводит слова нападающего The Athletic.
Следующий сезон станет для 33-летнего американца заключительным по текущему контракту с кэпхитом $ 10,5 млн. Аналогичный контракт имеет капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз. Кейн был выбран клубом под общим первым номером на драфте НХЛ — 2007 и становился трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе команды.
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