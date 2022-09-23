Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Патрик Кейн — о возможном обмене из «Чикаго»: это всего лишь слухи

Патрик Кейн — о возможном обмене из «Чикаго»: это всего лишь слухи
Комментарии

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн назвал слухами информацию о его возможном обмене из клуба. «Чикаго» собирается приступить к перестройке, из-за чего появлялась информация о возможном обмене нападающего. Одним из претендентов на обмен назывался «Торонто Мэйпл Лифс».

«Я об этом не думаю. Сейчас просто много шума. Может быть, это из-за ситуации, в которой находится команда, или из-за наших с Тэйвзом контрактов. Это всего лишь слухи. Насколько я знаю, никаких реальных переговоров на этот счёт не было», – приводит слова нападающего The Athletic.

Следующий сезон станет для 33-летнего американца заключительным по текущему контракту с кэпхитом $ 10,5 млн. Аналогичный контракт имеет капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвз. Кейн был выбран клубом под общим первым номером на драфте НХЛ — 2007 и становился трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе команды.

«Чикаго» выкуривает суперзвёзд НХЛ, сливая всех приличных игроков. Что вообще происходит? «Чикаго» выкуривает суперзвёзд НХЛ, сливая всех приличных игроков. Что вообще происходит?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022