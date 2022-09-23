Защитник «Авангарда» Чистяков — о выездной серии: мы всё время в тонусе и под давлением

Защитник омского «Авангарда» Семён Чистяков рассказал, за счёт чего команде удалось прервать череду поражений, и поведал о сложностях в 12-матчевой выездной серии.

«Скажу честно, не ожидал, что турне получится таким жёстким — и физически, и психологически. Месяц в самолётах — полезный опыт. Самое сложное — это постоянные смены часовых поясов. Сейчас после Урала и Казахстана в Сочи вернулись на московское время, по которому сыграем в Нижнем Новгороде, Нижнекамске и Москве. Потом вернёмся в Омск — это опять плюс три часа. Побыстрее бы домой — на лёд нашей новой арены.

Где нашли силы после шести поражений подряд на старте чемпионата? Никто в команде не паниковал, все друг друга поддерживали. Много работы провёл тренерский штаб, даже в постоянных разъездах тренеры находили время показывать видео, разбирать проблемные и сильные моменты в нашей игре. Мне кажется, ключевым стал победный матч в Астане. После него давление ушло, почувствовали уверенность.

На старте мы действовали очень сложно и красиво, были лишние передачи, неоправданный риск. Мало бросали, старались разыграть до верного, до пустых ворот. Но, как только по заданию тренеров упростили свою игру, усилили её под воротами, результат пришёл.

Что скажу об игре «Торпедо» и его главном тренере Ларионове? Мы изучаем «Торпедо», готовимся. Это очень быстрая команда, которая держит шайбу и играет в комбинационный хоккей. Но и у нас есть свои козыри. С Игорем Николаевичем в молодёжной сборной мы выиграли этап Евротура, он интересная личность и специалист. Мы по возможности общаемся, летом поздравил его с назначением в «Торпедо».

«Торпедо» готовится к матчу дома, а мы в самолётах? Будем считать, что для нас это плюс. Ведь мы всё время в тонусе и под давлением, а соперник — в состоянии комфорта. И, кстати, так не только в Нижнем, но на протяжении всего нашего турне», — цитирует защитника Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Авангард» после шести поражений на старте сезона одержал три победы подряд. Матч с «Торпедо» пройдёт сегодня, 23 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный». Начало матча — в 19:00 мск.