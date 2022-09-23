Голкипер Самсонов — об игре «Торонто»: все знают, что это лучшая атакующая команда НХЛ

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов оценил стиль игры своей команды и вспомнил, как выступал против «листьев» в прошлом сезоне в составе «Вашингтона».

«Я просто помню, как мы играли с «Лифс», после первого периода я сел на скамейку запасных. Все знают, что это лучшая атакующая команда лиги. Я очень взволнован перед стартом сезона. Все здесь хотят выиграть Кубок Стэнли, и это хорошая возможность для меня. Мы с Мэттом Мюрреем приложим все усилия, чтобы помочь команде в этом», — цитирует вратаря Sportsnet.

Самсонов в прошлом сезоне, выступая за «Вашингтон», начинал в старте два матча с «Торонто» и в обоих был заменён по ходу встречи из-за большого количества пропущенных голов. Минувшим летом голкипер подписал однолетний контракт с «Торонто» на сумму $ 1,8 млн.