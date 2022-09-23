«Он поставит на уши весь город! Его бросок — почти как у Овечкина». Будро — о Кузьменко

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро остался очень доволен уровнем игры нападающего Андрея Кузьменко на тренировках команды.

«Как только я увидел его в первый же день, я сказал: «Если этот парень так хорош, как его рекламируют, он поставит на уши весь город!» Не люблю приводить сравнения, но бросок Кузьменко очень похож на бросок Овечкина из левого круга вбрасывания. Он хотел произвести впечатление на тренировке, и ему это удалось», — цитирует главного тренера Sportsnet.

26-летний форвард тренировался в звене с Ильёй Михеевым и Элиасом Петтерссоном.



Кузьменко заключил с «Ванкувером» однолетний контракт на сумму $ 950 тыс. минувшим летом. В прошлом сезоне форвард выступал за питерский СКА, где в 45 матчах набрал рекордные для себя 53 (20+33) очка.