Нападающий «Северстали» Лишка рассказал, как он восстанавливается в плотном графике матчей

Нападающий «Северстали» Адам Лишка прокомментировал поражение от «Динамо» (1:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Игра была ровной, создавали моменты, но получилось забить всего одну шайбу. Сложности в большинстве? В начале чемпионата у нас вроде получалось играть в большинстве хорошо, но в последних играх не получается столько забивать. Нужно стараться выигрывать вокруг ворот, идти на добивание.
Три поражения подряд? У нас опытная команда, чтобы поднять настроение и подготовиться к следующему матчу. Мы понимаем, что игры проходят быстро, и, просыпаясь утром, знаем, что есть новый шанс доказывать и показывать. Как восстанавливаемся в плотном графике? Работаем в зале, занимаемся сами, работаем с массажистами», — цитирует нападающего пресс-служба КХЛ.
«Северсталь» потерпела третье поражение подряд и расположилась на девятой строчке Западной конференции с девятью очками.
- 23 сентября 2022
-
12:11
-
11:44
-
11:30
-
11:11
-
10:44
-
10:12
-
09:43
-
09:22
-
08:54
-
08:34
-
08:22
-
07:43
-
07:02
-
06:39
-
06:16
-
04:29
-
03:59
-
01:45
-
00:11
- 22 сентября 2022
-
23:56
-
23:48
-
23:33
-
23:14
-
22:57
-
22:52
-
22:42
-
22:25
-
22:15
-
21:58
-
21:34
-
21:30
-
21:24
-
21:19
-
20:33
-
20:15