Нападающий «Северстали» Лишка рассказал, как он восстанавливается в плотном графике матчей

Нападающий «Северстали» Адам Лишка прокомментировал поражение от «Динамо» (1:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Игра была ровной, создавали моменты, но получилось забить всего одну шайбу. Сложности в большинстве? В начале чемпионата у нас вроде получалось играть в большинстве хорошо, но в последних играх не получается столько забивать. Нужно стараться выигрывать вокруг ворот, идти на добивание.

Три поражения подряд? У нас опытная команда, чтобы поднять настроение и подготовиться к следующему матчу. Мы понимаем, что игры проходят быстро, и, просыпаясь утром, знаем, что есть новый шанс доказывать и показывать. Как восстанавливаемся в плотном графике? Работаем в зале, занимаемся сами, работаем с массажистами», — цитирует нападающего пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» потерпела третье поражение подряд и расположилась на девятой строчке Западной конференции с девятью очками.