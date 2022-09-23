Фетисов — о КХЛ: у нас не должно быть клубов-олигархов, важен спортивный принцип

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что по качеству игры КХЛ сильно уступает заокеанской НХЛ.
«Уровень нашей КХЛ подтягивается к уровню НХЛ? Пока и близко ничего нет. По организации, может, всё хорошо. Хотя не слежу так пристально. Но то, что удаётся увидеть… в общем, качество игры — отдельная тема.
Пока рано говорить о том, чтобы сравнить себя с НХЛ? Не рано, а поздно. Надо было раньше говорить. Я же предлагал решение — у нас не должно быть клубов-олигархов. Не деньги, а спортивный принцип, равные возможности должны быть главной движущей силой. В НХЛ ни один клуб не имеет преимущества даже в доллар перед другими клубами. Иначе он вылетит из лиги. Представьте, если у трёх клубов НХЛ будет возможность покупать кого угодно за любые деньги, а у остальных не будет денег на это. И кому такая лига будет нужна? Сразу же упадёт интерес в разы. И никакого прогресса не будет. Честно говоря, я уже устал об этом рассуждать на протяжении многих лет. Но всё остается как есть», — цитируют Фетисова «Аргументы и факты».
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