«Витязь» поместил защитника Виталия Меньшикова в список отказов

Подмосковный «Витязь» поместил защитника команды Виталия Меньшикова в список отказов, сообщает официальный сайт лиги.

Защитник в текущем сезоне-2022/2023 принял участие лишь в одном матче, с ЦСКА. На льду игрок провёл 20.32, не отметился набранными очками и записал в графу полезности «-2».

Меньшиков начал прошедший сезон в «Адмирале» и провёл за команду пять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Затем игрок перешёл в финский «Йокерит» и сыграл за команду в шести встречах, но результативными действиями не отметился.

Всего в КХЛ защитник провёл 359 игр, в которых записал на свой счёт 56 (11+45) очков. Показатель полезности составил «-28». Игрок набрал 394 минуты штрафного времени.