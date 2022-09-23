«Витязь» поместил защитника Виталия Меньшикова в список отказов
Поделиться
Подмосковный «Витязь» поместил защитника команды Виталия Меньшикова в список отказов, сообщает официальный сайт лиги.
Защитник в текущем сезоне-2022/2023 принял участие лишь в одном матче, с ЦСКА. На льду игрок провёл 20.32, не отметился набранными очками и записал в графу полезности «-2».
Меньшиков начал прошедший сезон в «Адмирале» и провёл за команду пять матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Затем игрок перешёл в финский «Йокерит» и сыграл за команду в шести встречах, но результативными действиями не отметился.
Всего в КХЛ защитник провёл 359 игр, в которых записал на свой счёт 56 (11+45) очков. Показатель полезности составил «-28». Игрок набрал 394 минуты штрафного времени.
Комментарии
- 23 сентября 2022
-
12:11
-
11:44
-
11:30
-
11:11
-
10:44
-
10:12
-
09:43
-
09:22
-
08:54
-
08:34
-
08:22
-
07:43
-
07:02
-
06:39
-
06:16
-
04:29
-
03:59
-
01:45
-
00:11
- 22 сентября 2022
-
23:56
-
23:48
-
23:33
-
23:14
-
22:57
-
22:52
-
22:42
-
22:25
-
22:15
-
21:58
-
21:34
-
21:30
-
21:24
-
21:19
-
20:33
-
20:15
Партнерский контент