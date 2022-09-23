Вайсфельд: молодёжь «Салавата» перестала прогрессировать, команде не хватает характера

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд сравнил старт чемпионата в исполнении «Авангарда» и «Салавата Юлаева».

«Думаю, что в Уфе сработал личностный фактор. Болельщики «Салавата Юлаева» хорошо относятся к Виктору Козлову, его любят. И отсутствие резких эмоций может быть связано именно с этим. Почему такого отношения нет к Рябыкину? Потому что в Омске хотят побеждать, а команда на старте уступила шесть раз кряду. Это, конечно, многовато, вроде даже какой-то антирекорд клуба установили.

И, кстати, если абстрагироваться от эмоций, скажу, что «Авангард»-то сейчас играет неплохо. Причём как в победных, так и проигрышных матчах. Поэтому трудно анализировать, о чём думают люди, которые пишут комментарии к различным новостям о команде. Я вообще считаю, что сейчас рано говорить о каких-то отставках, надо дать тренерам провести по 15–20 матчей, тем более игр в чемпионате стало больше. Тот же «Авангард» после шести поражений может выиграть оставшиеся шесть встреч гостевой серии, причём трижды он уже это сделал. И получится, что команда везёт с выезда гроссмейстерские 50 процентов очков. Тем более с такого длинного выезда. И что после этого болельщики будут писать о Рябыкине? Требовать назначить его главным тренером сборной России?

На мой взгляд, в Уфе в межсезонье расстались с несколькими характерными игроками и нынешней команде не хватает именно характера. О ком говорю? Например, о Петре Хохрякове. Возможно, он звёзд с неба и не хватает, но это очень духовитый парень. Причём речь не о раздевалке, а именно о том, кто и как ведёт себя на льду. И ещё один фактор – перестала прогрессировать молодёжь уфимцев, которая хорошо себя проявила в конце прошлого сезона. Ребята не сделали шаг вперёд. Оговорюсь, пока не сделали. Как и сказал ранее, надо подождать 15–20 матчей, чтобы делать выводы», — приводит слова Вайсфельда BetOn.