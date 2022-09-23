«Трактор» расторг контракт с вратарём Эмилем Гариповым, об этом сообщил официальный сайт клуба.
«Контракт с Эмилем Гариповым расторгнут сегодня по обоюдному соглашению сторон, он продолжит карьеру в другом клубе КХЛ. В силу определённых причин Эмилю не удалось до конца реализовать свой потенциал в Челябинске. Хочется поблагодарить его за время, проведённое в «Тракторе», за вклад в бронзовые медали прошлого сезона, а также пожелать удачи в дальнейшей карьере», — приводит слова генерального директора «Трактора» Ивана Савина телеграм-канал клуба.
В сезоне-2022/2023 Гарипов провёл за челябинский «Трактор» два матча. На его счету 77,8% отражённых бросков с коэффициентом надёжности 4,84. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги голкипер сыграл 300 матчей, одержал 163 победы, процент отражённых бросков — 93%, коэффициент надёжности — 1,97.
Ранее в СМИ появлялась информация, что голкипер подпишет контракт с «Нефтехимиком».
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