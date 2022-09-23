Новиков — о создании «России 25»: это сделано не для Ротенберга, а для хоккеистов

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал создание команды «Россия 25», которую возглавит главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Решение создать эту команду я оцениваю однозначно положительно. Надо только приветствовать, что в такой тяжёлой ситуации руководители ищут возможности для развития. Каждый хоккеист будет на виду не только болельщиков, но и специалистов. Сборная – это возможность поднять статус игрока и надеть майку своей страны, это навсегда. Здесь организаторам надо поставить пятёрку. И хоккеисты должны сами понимать, что это делается не для Ротенберга или Третьяка, а для них самих.

Хотя это всё не снимает самой сложной работы по возвращению всех наших сборных в международную семью. Всё это серьезная политика, которая не зависит от ФХР, однако голос федерации, спортсменов и специалистов должен быть постоянно и везде слышен.

Ротенберг при всех своих возможностях мог бы припеваючи жить на пляже и заниматься какой-нибудь Формулой-1. А он пришёл в хоккейную семью, и не наблюдателем, а активным деятелем. Ошибки есть, но они есть у любого человека. Любые действия, направленные на развитие, должны приниматься с уважением и пониманием. Его энергия — хороший пример для всех. Под руководством Ротенберга я тренировал команду «Стройгазмонтаж». Он вставал в строй наряду со всеми другими ребятами, тренировался, набивал шишки, нервничал, кричал, и мы дважды становились чемпионами», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Напомним, вчера Федерация хоккея России объявила о создании новой сборной — «Россия 25». По словам Ротенберга, в ней будут представлены «молодые игроки с перспективой стать лицами нашего хоккея, попасть на Олимпийские игры 2026 года».