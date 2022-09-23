Защитник СКА Никишин оштрафован за удар в голову в матче с «Куньлунем»
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод вчерашнего матча питерского СКА с «Куньлунем», в котором защитник гостей Александр Никишин нанёс удар в голову хоккеисту китайского клуба Тайлеру Вону. Принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Никишина по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), и подвергнуть защитника денежному штрафу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
20-летний защитник перешёл в СКА в конце июля из «Спартака» в результате обмена. В текущем сезоне Никишин набрал восемь (1+7) очков в девяти матчах. Его показатель полезности составил «+5».
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