Защитник СКА Никишин оштрафован за удар в голову в матче с «Куньлунем»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод вчерашнего матча питерского СКА с «Куньлунем», в котором защитник гостей Александр Никишин нанёс удар в голову хоккеисту китайского клуба Тайлеру Вону. Принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на Никишина по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ («Атака в голову или шею»), и подвергнуть защитника денежному штрафу.

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20-летний защитник перешёл в СКА в конце июля из «Спартака» в результате обмена. В текущем сезоне Никишин набрал восемь (1+7) очков в девяти матчах. Его показатель полезности составил «+5».