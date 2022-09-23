«Локомотив» отдал нападающего Перевалова в аренду в «Куньлунь»

Ярославский «Локомотив» отдал нападающего Александра Перевалова в аренду в «Куньлунь», об этом сообщает официальный сайт лиги.

18-летний нападающий в минувшем сезоне сыграл пять матчей в КХЛ за ярославцев, не отметившись результативными баллами. Кроме того, форвард принял участие в 51 встрече в МХЛ за «Локо», суммарно набрав 54 (28+26) очка. На минувшем драфте-2022 НХЛ нападающий был выбран клубом «Каролина Харрикейнз» в третьем раунде под общим 71-м номером.

«Локомотив» в текущем сезоне после девяти проведённых встреч имеет в своём активе 11 очков при пяти победах. Ярославский клуб расположился на седьмом месте Западной конференции.

Китайский «Куньлунь» после девяти сыгранных матчей имеет семь очков. Клуб расположился на 10 строчке Западной конференции.