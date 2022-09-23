«Ак Барс» продлил контракт с Ильёй Сафоновым. Форвард забил 12 голов в 106 матчах в КХЛ
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«Ак Барс» в своём телеграм-канале объявил о продлении контракта с 21-летним нападающим Ильёй Сафоновым.
Отмечается, что новое соглашение рассчитано на два года — до конца сезона-2024/2025.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги воспитанник казанского клуба принял участие в восьми встречах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу при общем показателе полезности «-1». Сафонов дебютировал в КХЛ за «Ак Барс» в сезоне-2019/2020, однако в основе стал играть только в чемпионате-2020/2021. Всего в Континентальной хоккейной лиге российский нападающий принял участие в 89 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 17 (11+6) очков. На его счету также 17 встреч в плей-офф и 4 (1+3) результативных балла.
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