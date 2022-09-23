«Хотел бы завершить карьеру на высокой ноте». Овечкин рассказал о своём будущем

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о собственном будущем. У форварда закончился лишь один год по пятилетнему соглашению со «столичными», которое было подписано летом 2021 года. Оно подойдёт к концу только по завершении сезона-2025/2026.
«У моего контракта осталась есть ещё пара лет. Я никогда не скрывал, что хотел бы завершить карьеру на высокой ноте. Всё же осталось ещё четыре года, это достаточно много», — приводит слова российского нападающего пресс-служба «Вашингтона».
Напомним, сейчас Овечкину 37 лет. За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).
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