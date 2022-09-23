Овечкин поделился мыслями о составе «Вашингтона» после сделок в межсезонье

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о новичках команды. К «столичным» в межсезонье присоединился ряд игроков, включая голкипера Дарси Кемпера (пятилетний контракт на $ 26,25 млн), а также нападающих Коннора Брауна (пришёл после обмена с «Оттавой Сенаторз») и Дилана Строума (однолетнее соглашение на $ 3,5 млн). В то же время на длительные сроки выбыли основные форварды «столичных» — Никлас Бекстрём и Том Уилсон.
«Мы не можем сразу многого ожидать от них. Мы только закончили проходить тесты, связанные с катанием. Всё прошло хорошо. Завтра будет тяжёлая тренировка, поэтому мы начнём с неё», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, сейчас россиянину 37 лет. За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).
- 23 сентября 2022
-
18:27
-
18:12
-
17:59
-
17:22
-
16:57
-
16:36
-
16:19
-
16:06
-
15:39
-
15:27
-
14:55
-
14:21
-
14:07
-
13:15
-
13:10
-
12:59
-
12:40
-
12:27
-
12:11
-
11:44
-
11:30
-
11:11
-
10:44
-
10:12
-
09:43
-
09:22
-
08:54
-
08:34
-
08:22
-
07:43
-
07:02
-
06:39
-
06:16
-
04:29
-
03:59