Овечкин поделился мыслями о составе «Вашингтона» после сделок в межсезонье

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о новичках команды. К «столичным» в межсезонье присоединился ряд игроков, включая голкипера Дарси Кемпера (пятилетний контракт на $ 26,25 млн), а также нападающих Коннора Брауна (пришёл после обмена с «Оттавой Сенаторз») и Дилана Строума (однолетнее соглашение на $ 3,5 млн). В то же время на длительные сроки выбыли основные форварды «столичных» — Никлас Бекстрём и Том Уилсон.

«Мы не можем сразу многого ожидать от них. Мы только закончили проходить тесты, связанные с катанием. Всё прошло хорошо. Завтра будет тяжёлая тренировка, поэтому мы начнём с неё», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, сейчас россиянину 37 лет. За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).