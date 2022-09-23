Ведущий центрфорвард «Авангарда» пропустит матч с «Торпедо». Ткачёв — вне состава

Сегодня, 23 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоится матч Фонбет Чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Авангардом». Команды уже объявили составы на встречу.

Матч пропустят канадский центрфорвард «ястребов» Корбан Найт, который получил повреждение в начале предыдущей встречи с «Сочи» (4:1). Кроме того, не сыграет Владимир Ткачёв.

Состав «Авангарда»:

Демченко (Галимов);

Шарипзянов — Ярош, Бродхёрст — Толчинский — Буше;

Береглазов — Гуляев, Телегин — Брюквин — Якупов;

Чистяков — Белов, Дергачёв — Жарков — Грицюк;

Давыдов, Дедунов — Алхимов — Шевченко; Малыхин.

Состав «Торпедо»:

Кульбаков (Зинаддин);

Федотов — Орлов, Гончарук — Воронин — Кручинин;

Конюшов — Сизов, Агостини — Ларионов — Ян;

Бокун — Марин, Сато — Михеев — Атанасов;

Иванов, Летунов — Шавин — Белевич; Веряев.