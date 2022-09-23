Овечкин на тренировке «Вашингтона» лёг на своего партнёра по команде. Видео

«Вашингтон Кэпиталз» продолжает подготовку к новому сезону Национальной хоккейной лиги. Издание Washington Hockey Now показало кадры из тренировочного лагеря.

На видео попал забавный момент с участием капитана «столичных» Александра Овечкина. После борьбы за шайбу Гарнет Хэтэуэй, уже лёжа на льду, не отдавал россиянину его клюшку. Овечкин не растерялся и, отобрав клюшку, просто лёг на партнёра по команде, не дав тому подняться.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, сейчас Овечкину 37 лет. За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).