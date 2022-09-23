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«Торпедо» прервало победную серию «Авангарда», дважды забив после спорного удаления

«Торпедо» прервало победную серию «Авангарда», дважды забив после спорного удаления
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местное «Торпедо» принимало омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:0, 0:0, 3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2022, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 2
Авангард
Омск
1:0 Марин (Кручинин, Воронин) – 14:32 (5x5)   1:1 Бродхёрст (Шарипзянов, Толчинский) – 40:21 (5x5)   2:1 Летунов (Ян, Агостино) – 43:51 (5x4)   3:1 Ян (Летунов, Агостино) – 45:50 (5x4)   3:2 Ярош (Якупов) – 55:39 (5x4)   4:2 Гончарук (Кручинин) – 56:12 (5x5)

На 15-й минуте Марк Марин вывел нижегородцев вперёд. На 21-й секунде третьего периода Алекс Бродхёрст сравнял счёт. На 42-й минуте при 1:1 защитника «ястребов» Семёна Чистякова удалили до конца матча, включая пятиминутное удаление, с формулировкой «атака в область головы и шеи». На повторе тем не менее заметно, что силовой приём против форварда «Торпедо» Ю Сато был исполнен плечом в плечо. Через две минуты Максим Летунов вывел нижегородцев вперёд. Спустя ещё две минуты «Торпедо» во второй раз реализовало большинство усилиями Денниса Яна, подкараулившего прострел на дальнюю штангу, — 3:1.

На 56-й минуте Кристиан Ярош с передачи Наиля Якупова сократил отставание в счёте, однако через 33 секунды Сергей Гончарук забил четвёртый гол.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 25 сентября в Нижнекамске сыграет с «Нефтехимиком». «Торпедо» 26 сентября встретится со СКА.

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