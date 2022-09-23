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«Он справился с трудной задачей». Е. Кузнецов поделился мнением об Иване Мирошниченко

«Он справился с трудной задачей». Е. Кузнецов поделился мнением об Иване Мирошниченко
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о 18-летнем российском форварде Иване Мирошниченко. Молодого хоккеиста задрафтовали в 2022 году «столичные» в первом раунде под общим 20-м номером.

«Я немного поговорил с ним, и мне кажется, что он очень, очень хороший парень и очень умный. Я действительно верю, что однажды он будет играть с нами и станет успешным игроком.

Похоже, он находится в идеальном состоянии, чтобы начать играть всё больше и больше. Он справился с трудной задачей, и я рад, что процесс его выздоровления проходит прекрасно», — приводит слова Кузнецова Washington Hockey Now.

Ранее 18-летний хоккеист успешно прошёл курс лечения лимфомы Ходжкина. В прошлом сезоне за «Омские Крылья» в ВХЛ он провёл 31 матч, в которых отметился 16 (10+6) результативными действиями при показателе полезности «-9» и шести минутах штрафного времени.

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