Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Есть опустошение». Тренер «Нефтехимика» эмоционально высказался после девятого поражения

«Есть опустошение». Тренер «Нефтехимика» эмоционально высказался после девятого поражения
Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев эмоционально высказался после поражения в матче с «Трактором». Клуб проиграл со счётом 3:5. Это поражение стало для нижнекамской команды девятым подряд. На данный момент «Нефтехимик» остался единственным клубом в сезоне-2022/2023, который не одержал ни одной победы.

«Матч проигран, но вселяет надежду всё равно. Конечно, решает мастерство, кому-то нужен один момент, чтобы забить, кому-то пять, кому-то три. У всех исполнительское мастерство разное. Мы создаём моменты, забиваем по три гола, но пропускаем пять из-за индивидуальных ошибок. Ошибки от людей, которые их не должны делать. По самоотдаче, дисциплине — сегодня отличный матч. Надеюсь, на следующий поединок мы выйдем, соберёмся, дадим бой и переломим эту серию.

Система штрафов, наверное, нужна. Мы подумаем над этим. Вы предлагаете штрафовать мне за провал в защите? Я думаю, это будет какое-то ноу-хау. Девять поражений подряд? Я сегодня команде сказал: давайте не будем бить рекорды в этом отношении. Давайте покорять приятные вершины. Четыре из пяти шайб были пропущены после контратак? Это и есть провалы. Играть нужно головой, а не ногами и руками. Кто хитрее и мудрее, тот выигрывает матч.

Ходят слухи про новые трансферы? У нас будут изменения во вратарской линии. Вы это прекрасно знаете. Плюс будут изменения среди игроков. Надежды, которые мы возлагали на хоккеистов с большим объёмом игрового времени, не оправданы.

В раздевалке нет отчаявшихся сейчас? Нет. Есть некое опустошение. Сегодня ничего не предвещало такого развития событий. Утром раскатка была проведена великолепно. У всех было отличное настроение. Все всё понимают, все ходят побеждать. После ошибок тяжело вытаскивать такой матч», — приводит слова Леонтьева официальный сайт «Трактора».

Новость по теме
«Трактор» нанёс «Нефтехимику» девятое поражение подряд, прервав серию из двух проигрышей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022