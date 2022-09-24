Чешский игрок «Сан-Хосе» поддержал позицию клуба по участию россиян в матчах в Праге

Чешский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Томаш Гертл прокомментировал ситуацию с европейскими матчами НХЛ. «Акулы» должны сыграть с «Нэшвилл Предаторз» 7 и 8 октября в Чехии, однако местное правительство не намерено пускать российских игроков.



«Мы поддерживаем всю команду и особенно Барби (речь идёт об Александре Барабанове. — Прим. «Чемпионата»). Я много играл вместе с ним в прошлом году, и он отличный парень. Это тяжёлая ситуация. Это не ошибка игроков, и он не должен быть за это наказан. Он один из самых приятных парней.



У нас были тяжёлые три года без плей-офф, поэтому прежде всего мы должны поддержать всех. Нужно помогать друг другу, будь то сотрудник или игрок, мы просто должны держаться вместе», — приводит слова Гертла San Jose Hockey Now.

Новость по теме «Немыслимо». В Олимпийском комитете Финляндии резко против допуска россиян до турниров