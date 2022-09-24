«Это не обязательно история Золушки». Кросби высказался о контрактах Малкина и Летанга

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мыслями перед стартом нового сезона. Кроме того, он высказался о переподписании Евгения Малкина и Криса Летанга.

«Это не обязательно история Золушки. Речь идёт о победе в хоккейных матчах. Думаю, что эти ребята сыграют большую роль в этом. Надеюсь, мы все вместе, как команда, сможем внести свой вклад и помочь клубу выигрывать. Каждый год у вас должен быть такой менталитет. Это новая команда. Приятно, что некоторые ребята, которые были здесь в прошлом году, прошли через все сложности, конечно. Но это новая команда, и мы должны снова проявить себя.



Вылет от «Рейнджерс»? Думаю, что вы должны иметь правильный подход каждый год, независимо от того, чем сезон закончится. Вы должны извлечь из этого уроки. Мы чувствуем, что не смогли закрыть «Рейнджерс», и это, вероятно, оставило неприятный привкус. У каждого есть шанс начать всё заново, извлечь из этого уроки и стать лучше», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.