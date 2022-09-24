Чешский защитник «Сан-Хосе»: не согласен с ситуацией на Украине. Но Барабанов не виноват

Чешский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Радим Шимек высказался о ситуации с российскими игроками, которых могут не пустить на европейскую серию Национальной хоккейной лиги. 7 и 8 октября «акулы» должны сыграть с «Нэшвилл Предаторз» в Праге. Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир ранее дал чётко понять, что если команда поедет, то только в полном сборе.

«Конечно, я поддерживаю заявление Грира. Если Барби (речь идёт о российском форварде клуба Александре Барабанове. — Прим. «Чемпионата») останется здесь, вся наша команда также должна остаться здесь.



Я не согласен с происходящим на Украине. Но Барби не виноват в этом», — приводит слова Шимека San Jose Hockey Now.

Напомним, в составе «Сан-Хосе» выступает пять россиян: защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.