Евгений Свечников высказался о позиции клуба по участию россиян в матчах НХЛ в Чехии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Евгений Свечников поделился мнением о ситуации с российскими игроками, которых чешское правительство может не пустить в страну на матчи европейской серии НХЛ. На 7 и 8 октября запланировано два матча «акул» с «Нэшвилл Предаторз» в столице Чехии — Праге. Ранее генменеджер «Шаркс» Майк Грир заявил, что если команда поедет, то только в полном составе.
«Я не знал о заявлении Грира. Но мне нравится [то, что он сказал]. Заставляет чувствовать себя потрясающе. Это заставляет тебя почувствовать себя частью команды», — приводит слова Свечникова San Jose Hockey Now.
Напомним, в составе «Сан-Хосе» выступает пять россиян: защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.
- 24 сентября 2022
-
11:05
-
10:44
-
10:30
-
10:10
-
09:48
-
09:29
-
09:15
-
08:50
-
08:15
-
07:25
- 23 сентября 2022
-
23:56
-
23:29
-
23:20
-
22:47
-
22:10
-
22:05
-
21:57
-
21:46
-
21:44
-
21:19
-
21:19
-
21:00
-
20:35
-
20:05
-
19:53
-
19:16
-
18:40
-
18:27
-
18:12
-
17:59
-
17:22
-
16:57
-
16:36
-
16:19
-
16:06