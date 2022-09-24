Евгений Свечников высказался о позиции клуба по участию россиян в матчах НХЛ в Чехии

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Евгений Свечников поделился мнением о ситуации с российскими игроками, которых чешское правительство может не пустить в страну на матчи европейской серии НХЛ. На 7 и 8 октября запланировано два матча «акул» с «Нэшвилл Предаторз» в столице Чехии — Праге. Ранее генменеджер «Шаркс» Майк Грир заявил, что если команда поедет, то только в полном составе.

«Я не знал о заявлении Грира. Но мне нравится [то, что он сказал]. Заставляет чувствовать себя потрясающе. Это заставляет тебя почувствовать себя частью команды», — приводит слова Свечникова San Jose Hockey Now.

Напомним, в составе «Сан-Хосе» выступает пять россиян: защитник Артемий Князев и нападающие Александр Барабанов, Данил Гущин, Тимур Ибрагимов и Евгений Свечников.

Новость по теме Чешский защитник «Сан-Хосе»: не согласен с ситуацией на Украине. Но Барабанов не виноват