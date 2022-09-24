«Возраст — ничто». 36-летний Малкин рассказал о своей роли в «Питтсбурге»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о новом контракте, возрастном составе «пингвинов» и своей роли в команде.
«Возраст — ничто. У нас большой опыт. Это важно. К нам пришли новые ребята, молодые парни, мы пытаемся им помочь. Проявляем лидерские качества в команде. То, что мы делали последние 16, 17 лет, — ничего не изменилось слишком сильно. Просто будь лидером, будь сильным и оставайся позитивным. Мы знаем, что это непросто. Каждая команда пытается обыграть нас. Мы стараемся концентрироваться на каждом матче, играть правильно и помогать команде побеждать», — приводит слова 36-летнего Малкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, летом российский нападающий подписал новый контракт с клубом. Согласно ему за четыре сезона он заработает $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон). По прошлому восьмилетнему соглашению Евгений зарабатывал $ 9,5 млн в год.
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