Овечкин — о целях: я в том возрасте, когда голы — это хорошо, но ты приближаешься к концу

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о целях на сезон-2022/2023.
«Я в том возрасте, когда личные голы — это хорошо, но мы понимаем, что с каждым годом ты приближаешься к концу своей карьеры. Поэтому я просто хочу побеждать. Я хочу выйти в плей-офф и бороться за Кубок.
Самое главное, чтобы все были здоровы, мы должны выйти в плей-офф. Эти первые 20 матчей в сезоне очень важны, вы должны заработать очки, потому что, если у вас будут взлёты и падения в течение сезона, у вас всё ещё останутся эти очки… Вы не хотите играть только шесть месяцев. Вы хотите отыграть восемь месяцев и побороться за Кубок», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Напомним, сейчас Овечкину 37 лет. За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).
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