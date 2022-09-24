Главный тренер «Вашингтона» отметил форму Овечкина после межсезонья в России

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о форме капитана команды Александра Овечкина, который значительную часть межсезонья провёл в России.
«Он отлично выглядит. Вы не заметите разницы между тем, когда я приехал сюда [в 2020 году], и тем, как он выглядит сейчас. На тестировании на льду он был лучшим, Ови приехал в лагерь в отличной форме. То, как он стартовал в прошлом сезоне… он был в ударе. Это просто заслуга Ови, того, как он тренируется, того, что он вкладывает в тренировки, и того, как много это для него значит», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
Напомним, сейчас Овечкину 37 лет. За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).
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