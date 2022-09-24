Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — Барыс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» отметил форму Овечкина после межсезонья в России

Главный тренер «Вашингтона» отметил форму Овечкина после межсезонья в России
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о форме капитана команды Александра Овечкина, который значительную часть межсезонья провёл в России.

«Он отлично выглядит. Вы не заметите разницы между тем, когда я приехал сюда [в 2020 году], и тем, как он выглядит сейчас. На тестировании на льду он был лучшим, Ови приехал в лагерь в отличной форме. То, как он стартовал в прошлом сезоне… он был в ударе. Это просто заслуга Ови, того, как он тренируется, того, что он вкладывает в тренировки, и того, как много это для него значит», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, сейчас Овечкину 37 лет. За долгую карьеру в НХЛ нападающий «Кэпиталз» забил 780 голов в Национальной хоккейной лиге. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Горди Хоу (801) и лидирующему Уэйну Гретцки (894).

Новость по теме
Овечкин рассказал, в какой форме находится после лета в России
Новость по теме
«Ослеп и оцепенел». Защитник «Вашингтона» поделился мнением о достижениях Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022