«Я останусь здесь навсегда». Малкин поделился эмоциями от нового контракта с «Питтсбургом»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, как прошло его лето, и поделился мыслями о новом контракте.

«Я переподписал контракт здесь. Я останусь здесь навсегда. Команда хотела, чтобы я остался здесь. Это точно мой второй родной город. Знаете, я не хочу менять ни команду, ни город.

Самым важным минувшим летом было моё колено. Я хорошо себя чувствую. Я отдохнул. Старался больше отдыхать этим летом. Я ненадолго вернулся в Россию, чтобы увидеть своих друзей. Съездил в Майами и поработал там — в этом году я вернулся на тренировочный сбор пораньше, чтобы ещё немного поработать на льду здесь», — приводит слова Малкина Pittsburgh Hockey Now.

Напомним, летом российский нападающий подписал новый контракт с клубом. Согласно ему за четыре сезона он заработает $ 24,4 млн ($ 6,1 млн за сезон). По прошлому восьмилетнему соглашению Евгений зарабатывал $ 9,5 млн в год.