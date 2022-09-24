Андрей Разин пропустит матч «Северстали» с «Барысом» из-за болезни
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в своём телеграм-канале объявил, что пропустит сегодняшнюю домашнюю встречу с «Барысом» из-за болезни.
«Я заболел. Ничего страшного. Надеюсь выйти на работу к следующей встрече. Сегодня я верю, что тренерский штаб справится без меня и команда не заметит моё отсутствие», — говорится в сообщении.
Сегодня, 24 сентября, «Северсталь» в Череповце примет «Барыс».
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги, прошедшем 22 сентября, московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги на выезде одержало победу над череповецкой «Северсталью» со счётом 3:1(0:0, 2:0, 1:1). Матч состоялся в «Ледовом дворце» в Череповце.
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