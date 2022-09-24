Генменеджер «Миннесоты» — о рекордах Капризова: Кирилл не показал нам всё, на что способен

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался о потрясающем сезоне российского форварда команды Кирилла Капризова, о его рекордах в прошлом сезоне и ожиданиях от будущего чемпионата.

«Я думаю, что он способен на большее. Я действительно уверен в этом. Не думаю, что Кирилл показал нам всё, на что способен. Он особенный игрок», — приводит слова генерального менеджера The Rink Live.

Напомним, в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Капризов принял участие в 81 встрече регулярного чемпионата, где забросил 47 шайб и отдал 61 результативную передачу, суммарно набрав 108 очков. Российский нападающий установил ряд рекордов «Миннесоты», включая главные в рамках одного регулярного чемпионата — по голам, голевым передачам и результативным баллам.

Герин также высказался и о переживаниях за Капризова из-за проблем со въездом в США: