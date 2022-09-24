Новичок московского «Динамо» Менелл дебютирует в матче со СКА

Новичок московского «Динамо» американский защитник Бреннан Менелл, недавно подписавший контракт, дебютирует в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в матче с питерским СКА, сообщает официальный телеграм-канал бело-голубых.
Менелл начнёт матч в первом звене вместе с защитником Кириллом Готовцом.
Большую часть своей карьеры американский защитник провёл в Американской хоккейной лиге. В АХЛ он выступал за такие команды, как «Айова Уайлд», «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли Фантомс». За это время Менелл набрал 127 (16+111) очков при показателе полезности «+10». Также на его счету пять матчей в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», в которых он не отметился результативными действиями, набрав лишь две минуты штрафа при показателе полезности «+1».
В Континентальной хоккейной лиге, выступая в 2020 году за минское «Динамо», Бреннан набрал 38 (5+33) очков.
Матч московского «Динамо» и СКА начнётся сегодня в 17:00 в Санкт-Петербурге.
- 24 сентября 2022
-
16:21
-
16:00
-
15:59
-
15:50
-
15:25
-
14:56
-
14:29
-
13:48
-
13:26
-
12:55
-
12:37
-
12:24
-
12:13
-
11:49
-
11:26
-
11:05
-
10:44
-
10:30
-
10:10
-
09:48
-
09:29
-
09:15
-
08:50
-
08:15
-
07:25
- 23 сентября 2022
-
23:56
-
23:29
-
23:20
-
22:47
-
22:10
-
22:05
-
21:57
-
21:46
-
21:44
-
21:19