Новичок московского «Динамо» Менелл дебютирует в матче со СКА

Новичок московского «Динамо» американский защитник Бреннан Менелл, недавно подписавший контракт, дебютирует в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ в матче с питерским СКА, сообщает официальный телеграм-канал бело-голубых.

Менелл начнёт матч в первом звене вместе с защитником Кириллом Готовцом.

Большую часть своей карьеры американский защитник провёл в Американской хоккейной лиге. В АХЛ он выступал за такие команды, как «Айова Уайлд», «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли Фантомс». За это время Менелл набрал 127 (16+111) очков при показателе полезности «+10». Также на его счету пять матчей в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», в которых он не отметился результативными действиями, набрав лишь две минуты штрафа при показателе полезности «+1».



В Континентальной хоккейной лиге, выступая в 2020 году за минское «Динамо», Бреннан набрал 38 (5+33) очков.

Матч московского «Динамо» и СКА начнётся сегодня в 17:00 в Санкт-Петербурге.