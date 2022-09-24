«Металлург» одержал шестую победу подряд, обыграв на своём льду «Куньлунь Ред Стар»

В Магнитогорске состоялся очередной матч в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Металлург» принимал на своём льду пекинский «Куньлунь Ред Стар». Уверенную победу одержала команда из Магнитогорска (4:0).

На седьмой минуте второго периода счёт открыл нападающий «сталеваров» Никита Коростелёв с передачи Дениса Зернова. На 13-й минуте в большинстве счёт удвоил Андрей Чибисов с передач Коди Кёррана и Брендана Лайпсика. Третью шайбу в ворота «Куньлунь Ред Стар» также забросил Андрей Чибисов с передач Коди Кёррана и Брендана Лайпсика. Точку в матче поставил защитник «Металлурга» Егор Яковлев с передач Егора Коробкина и Филиппа Майе.

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Следующий матч «Металлург» проведёт дома с минским «Динамо» (26 сентября, 17:00 мск). «Куньлунь Ред Стар» отправится в гости к «Автомобилисту» (26 сентября, 17:00 мск).