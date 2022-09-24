«Нефтехимик» расторг контракты с двумя нападающими

«Нефтехимик» расторг контракты с нападающими Денисом Паршиным и Эдуардом Гиматовым, сообщает официальный телеграм-канал Континентальной хоккейной лиги.
Контракт с Паршиным «Нефтехимик» подписал этой весной. Соглашение было рассчитано на один сезон. В активе нападающего 699 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 404 очка: забросил 182 шайбы и отдал 222 результативные передачи. Денис также выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Торпедо», «Авангард», «Металлург» (Магнитогорск) и «Динамо» (Рига).
Гиматов продлил контракт с «Нефтехимиком» в марте 2022 года. Форвард присоединился к «Нефтехимику» по ходу прошлого сезона Континентальной хоккейной лиги. В регулярном чемпионате 28-летний нападающий принял участие в 11 матчах, набрав шесть (3+3) очков при показателе полезности «0». Также Эдуард провёл четыре матча в Кубке Гагарина — 2022, забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу при общей полезности «-2».
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