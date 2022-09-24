Нападающий «Барыса» забил шайбу в собственные ворота
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В эти минуты в Череповце проходит матч в рамках регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местная «Северсталь» принимает на своём льду астанинский «Барыс».
Первую шайбу «Северстали», пытаясь выбить из-под клюшки соперника, забил нападающий «Барыса» Батырлан Муратов. В итоге заброшенную шайбу записали на счёт форварда череповчан Дмитрия Моисеева (с передач Максима Колмыкова и Макара Хабарова).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В текущем сезоне Фонбет Континентальной хоккейной лиги Батырлан Муратов за казахстанский клуб провёл один матч — с хоккейным клубом «Сочи» — и не набрал очков. Всего же Батырлан за «Барыс» сыграл 12 матчей без очков, показатель полезности — «-1».
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