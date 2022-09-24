Главный тренер минского «Динамо» Вудкрофт прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева»

Наставник минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Матч был равным. В первом периоде мы здорово действовали, а во втором сами отдали игру. Заброшенная шайба придала «Салавату» сил. Благодаря упорству мы смогли вернуться в игру с сильным соперником на площадке, где всегда непросто играть. Мы заработали очко и должны вынести из этой игры позитив.
В чём причина того, что в Уфе «Динамо» не может обыграть «Салават» 13 матчей подряд? Здесь всегда непросто играть, но матчи всегда были разные. Я не думаю, что это психологический момент. Просто так получается.
Чего не хватило для победы? В первом периоде мы были лучше, но потом упустили нить игры. В третьем периоде были личности, которые повели за собой команду. В овертайме были моменты, но мы не смогли их реализовать. Возможно, немного не хватило дисциплины», — цитирует слова Вудкрофта «ГорОбзор.Ру».
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