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Главный тренер «Металлурга» Воробьёв: во втором и третьем периодах мы доминировали

Главный тренер «Металлурга» Воробьёв: во втором и третьем периодах мы доминировали
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Наставник магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв дал комментарий победного матча с «Куньлунь Ред Стар» (4:0).

«Первый период, как и ожидалось, мы вкатывались после долгой поездки. Потом стали лучше двигаться, открываться, работать друг на друга. Во втором и третьем периодах мы доминировали, Эдди сыграл отлично. Заслуженная победа. Чибисов наконец прервал голевую засуху? Для меня это однозначно камень, упавший с плеч. Говорил с Андреем и по-хорошему, и пожёстче… Но сказал и так: «Одну забьёшь, и пойдёт». Так и получилось. Мог бы сегодня и третью забивать, если бы не отдал.

Что сегодня добавил Кёрран большинству? Во-первых, броски. По нему видно, что он техничный парень, хорошее движение. Давно не играл, есть куда прибавлять. Архип Неколенко? Он начал тренироваться, в понедельник будет делать МРТ – будем смотреть по результатам», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.

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