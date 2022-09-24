В 10-м матче прервалась победная серия СКА на старте сезона

В Санкт-Петербурге в матче Фонбет Континентальной хоккейной лиги местный СКА уступил московскому «Динамо» в серии буллитов — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1).
Таким образом, прервалась победная серия питерских армейцев на старте сезона, насчитывавшая девять матчей. Однако серия с набранными баллами продолжается и достигла 10 матчей.
После сегодняшней победы московское «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, выиграв семь матчей в 10 играх сезона-2022/2023 Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги и набрав 14 очков.
Санкт-петербургский СКА продолжает лидировать в таблице Запада, имея в своём активе 19 очков и девять побед после 10 сыгранных матчей.
Следующий матч армейцы проведут дома с нижегородским «Торпедо» (26 сентября, 19:30 мск). Московское «Динамо» в следующем матче примет у себя омский «Авангард» (27 сентября, 19:30 мск).
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