Кудашов — о победе над СКА: была уверенность, что можем и должны

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над питерским СКА (2:1 Б).

«Думаю, игра всем понравилась, был полный набор, всё, что надо. И быстрая игра, и голы, и моменты, и овертайм, и буллиты. Ещё и очки забрали, поэтому мы довольны. Особой принципиальности сегодня не было, было другое. Самое важное, что было по силам обыграть. Сейчас игры идут через день, если зацикливаться на каких-то дерби, полностью выплёскиваться, то на сезон не хватит. Была уверенность, что мы можем и должны.

По сравнению со второй игрой со СКА практически ничего не меняли. Рисунок был практически такой же. Подчистили некоторые моменты, но это обычные тактические рисунки, где-то индивидуальная работа. Дело в игроках – как они верят в себя, как они всё выполняют.

Команда молодая, силы есть. Уходить в оборону в Питере очень опасно. Исполнители хорошие, не отсидишься, всё равно пропустишь. Старались искать счастье у ворот соперника и тем самым отодвинуть шайбу подальше от наших ворот.

Наверное, никто Рашевского в раздевалке не подкалывал. Хорошо, что забил. Сложный момент – пятый, решающий бросок. Молодец, взял ответственность», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.