Р. Ротенберг: без поражений не бывает побед. СКА вернётся ещё злее
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Наставник СКА Роман Ротенберг поделился мыслями о поражении в матче с московским «Динамо» — 1:2 Б.
«Огромная благодарность болельщикам, аншлаг дорогого стоит. Старались вырвать победу любой ценой. Летали в Мытищи, вернулись, понимали, что будет тяжелее, потому что не такие свежие. Но все работали единым кулаком. Допустили ошибку в меньшинстве, будем над этим работать. Без поражений не бывает побед, мы заработали боевое очко, за это спасибо команде. По самоотдаче ни к кому нет вопросов. Будем добавлять, это поражение пойдёт нам на пользу. Вернёмся ещё злее», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Следующий матч армейцы проведут дома с нижегородским «Торпедо» (26 сентября, 19:30 мск).
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